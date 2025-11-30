الأخبار

قطع مبرمج للماء لمدة 3 أيام عن 5 مناطق في كربلاء


أصدرت مديرية ماء محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، تنويها للمواطنين بأنه سيتم قطع الماء عن 5 مناطق، وذلك لغرض تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية ضمن مشروع تطوير وتأهيل محطة الخزانات الشمالية.

وبحسب بيان المديرية، تتطلب أعمال الصيانة إطفاء محطة الخزانات الشمالية المغذية للمناطق المحددة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 2025/12/1، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية 2:00 بعد الظهر.

ودعت المديرية المواطنين الى مراعاة وقت القطع واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التخزين المسبق وترشيد استهلاك المياه طوال فترة أعمال الصيانة.

المناطق المشمولة بالقطع:

- حي العباس

- حي الزهراء

- مركز المدينة القديمة

- حي البلدية 

- أحياء البستنة والأحياء المحاذية لنهر الرشدية

