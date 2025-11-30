الأخبار

وزارة العدل: استحداث 19 مديرية بدائرة التسجيل العقاري ونقل 29 خلال العامين الماضيين


أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث 19 مديرية ونقل 29 أخرى في دائرة التسجيل العقاري ضمن مشاريع تطوير البنى التحتية والتحول الرقمي خلال العامين الماضيين، فقد ذكر بيان للوزارة، أن "دائرة التسجيل العقاري حققت سلسلة من الإنجازات المهمة في إطار تطوير البنى التحتية وتحسين جودة الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني وضمن متابعته الميدانية المستمرة لمسار العمل في المديريات".

وأضاف، أن "هذه الإنجازات شملت استحداث (19) مديرية تسجيل عقاري، ونقل (29) مديرية إلى بنايات جديدة مجهّزة، إضافة إلى رفع مستوى دائرتين إلى مديرية، فضلاً عن حفظ نسخ مصوّرة من السجلات العقارية (نسخ الثواني) بالتعاون مع مركز البيانات الوطني لضمان حماية الوثائق ومنع التلاعب، كما استكملت الدائرة إجراءات تمليك الأراضي الخاصة بالمكوّن الإيزيدي في سنجار، وأعدّت مشروع السند العقاري الإلكتروني".

وتابع، أنه "في المحور التحول الرقمي، حققت الدائرة تقدماً مهماً عبر تفعيل نظام الدفع الإلكتروني (POS) وتطبيق نظام إدارة الموانع الإلكتروني المرتبط بمنظومة أور، مع العمل على ربطه بجهات حكومية أخرى لتعزيز دقة البيانات. كما اكتمل مشروع ICASS للتحقق من صحة صدور الوكالات الواردة من الخارج، بعد تزويد المديريات بـ 19 حساباً وربط النظام بمنظومة الباركود لإلغاء صحة الصدور اليدوية".

كذلك أوضح، أن " الدائرة أطلقت حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أور، شملت خدمة السند وخارطة العقار، خدمة فتح بيان عقار إلكترونياً، فتح بيان شخصي، تنظيم معاملات عقارية، طلبات مالك العقار، والطلبات العقارية، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المتاحة إلى (56) معاملة تصرفية، فيما تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال العامين الماضيين عشرات الآلاف من الطلبات".

كما لفت إلى أنه "في مجال مكافحة الفساد، فقد واصلت الدائرة جهودها في كشف مخالفات التلاعب بالعقارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، حيث جرى إحالة (35) ملفاً إلى هيئة النزاهة، ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى حماية الملكية العقارية وترسيخ مبادئ الشفافية، كما اكتملت مراحل مشروع السند البايومتري (البطاقة الذكية)، بالتزامن مع تعميم نظام الدفع الإلكتروني في جميع مديريات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
