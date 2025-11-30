امانة بغداد: استعداد العاصمة لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية مع المدن العربية

أكد أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الأحد، استعداد العاصمة لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية مع المدن العربية كافة، فقد ذكر بيان لأمانة بغداد، أن "أمين بغداد، عمار موسى كاظم، شارك في أعمال ملتقى مدن مستدامة بهوية عربية المُقام في جمهورية مصر العربية، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية وجّهتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من أمناء العواصم العربية ورؤساء البلديات ومجالس الحكم المحلي والمحافظين، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في التنمية الحضرية".

وتابع، ان "الملتقى تضمّن تنظيم جلسات لعرض ومناقشة أوراق عمل مقدمة من عدة دول عربية تناولت تجارب الاستدامة والتخطيط الحضري، إذ ترأس أمين بغداد إحدى الجلسات الرئيسة المخصّصة لمناقشة أوراق العمل المقدمة من دول عربية عدّة، من بينها: مصر، الأردن، سلطنة عُمان، فلسطين، وغيرها من الدول المشاركة، وركزت الجلسة على تبادل الخبرات حول مناهج الاستدامة الحضرية، والتحديات البيئية، والحلول المبتكرة في تصميم المدن ".

وأضاف البيان ان "أمين بغداد ألقى كلمة أكد فيها استعداد بغداد التام لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية ووضع برامج مشتركة تعزز القدرات المحلية وتدعم مسارات التنمية المستدامة في المدن العربية كافة، مشددًا على أن “بناء مدن عربية مستدامة بهوية راسخة هو مشروع حضاري مشترك، يتطلب منا جميعاً الإرادة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، وبغداد بتاريخها العريق وبمشاريعها الحديثة، تمد يد التعاون لكل مدينة عربية تؤمن بأن المستقبل يبدأ من مدينة صديقة للإنسان والبيئة والهوية ".

فيما قدّم أمين بغداد، "هدية تذكارية باسم أمانة بغداد إلى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، تكريمًا لدور الاتحاد في دعم الفعاليات العربية المشتركة وتعزيز التعاون المهني في مجالات الهندسة والتنمية الحضرية".

كما لفت البيان الى ان "مشاركة أمانة بغداد تأتي في هذا الملتقى ضمن توجهاتها لتعزيز حضور العاصمة بغداد في المحافل الدولية والإقليمية، وتأكيد دورها الفاعل في صياغة مستقبل المدن العربية المستدامة".