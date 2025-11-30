الأخبار

امانة بغداد: استعداد العاصمة لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية مع المدن العربية


 

أكد أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الأحد، استعداد العاصمة لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية مع المدن العربية كافة، فقد ذكر بيان لأمانة بغداد، أن "أمين بغداد، عمار موسى كاظم، شارك في أعمال ملتقى مدن مستدامة بهوية عربية المُقام في جمهورية مصر العربية، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية وجّهتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من أمناء العواصم العربية ورؤساء البلديات ومجالس الحكم المحلي والمحافظين، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في التنمية الحضرية".

وتابع، ان "الملتقى تضمّن تنظيم جلسات لعرض ومناقشة أوراق عمل مقدمة من عدة دول عربية تناولت تجارب الاستدامة والتخطيط الحضري، إذ ترأس أمين بغداد إحدى الجلسات الرئيسة المخصّصة لمناقشة أوراق العمل المقدمة من دول عربية عدّة، من بينها: مصر، الأردن، سلطنة عُمان، فلسطين، وغيرها من الدول المشاركة، وركزت الجلسة على تبادل الخبرات حول مناهج الاستدامة الحضرية، والتحديات البيئية، والحلول المبتكرة في تصميم المدن ".

وأضاف البيان ان "أمين بغداد ألقى كلمة أكد فيها استعداد بغداد التام لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية ووضع برامج مشتركة تعزز القدرات المحلية وتدعم مسارات التنمية المستدامة في المدن العربية كافة، مشددًا على أن “بناء مدن عربية مستدامة بهوية راسخة هو مشروع حضاري مشترك، يتطلب منا جميعاً الإرادة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، وبغداد بتاريخها العريق وبمشاريعها الحديثة، تمد يد التعاون لكل مدينة عربية تؤمن بأن المستقبل يبدأ من مدينة صديقة للإنسان والبيئة والهوية ".

فيما قدّم أمين بغداد، "هدية تذكارية باسم أمانة بغداد إلى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، تكريمًا لدور الاتحاد في دعم الفعاليات العربية المشتركة وتعزيز التعاون المهني في مجالات الهندسة والتنمية الحضرية".

كما لفت البيان الى ان "مشاركة أمانة بغداد تأتي في هذا الملتقى ضمن توجهاتها لتعزيز حضور العاصمة بغداد في المحافل الدولية والإقليمية، وتأكيد دورها الفاعل في صياغة مستقبل المدن العربية المستدامة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العدل: استحداث 19 مديرية بدائرة التسجيل العقاري ونقل 29 خلال العامين الماضيين
مجلس القضاء الأعلى يعلن حسم 428 طعناً بنتائج الانتخابات
امانة بغداد: استعداد العاصمة لتبادل التجارب وبناء الشراكات المهنية مع المدن العربية
الاستخبارات العسكرية: القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار وديالى
الجامعة التكنولوجية: كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن أربعة تخصصات هي الأولى من نوعها
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجّه باستمرار العمل بالبريد الحكومي دعماً للتحول الرقمي
كهرباء كردستان: سيتم إعادة تشغيل المحطات ويعود الوضع لطبيعته خلال 24 ساعة
مفوضية الانتخابات: معظم الطعون بلا وثائق كافية وثقافة تقبل الخسارة غائبة
وفد عسكري برئاسة رئيس أركان الجيش يصل ميسان
التعليم العالي: إطلاق التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك