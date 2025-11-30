الاستخبارات العسكرية: القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار وديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المخدرات في محافظتي الأنبار وديالى، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية وضمن منهاجها التعرضي والمتضمن تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على آفة المخدرات وما تحمله من مخاطر على المواطن، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام استخبارات وأمن فرقة المشاة الخامسة وفرقة مغاوير الثالثة والعشرون وبعمليات نوعية دقيقة منفصلة من إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المخدرات في محافظتي الأنبار وديالى".

وأضافت، ان "العملية جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركات المطلوبين في تلك المحافظتين وهما من المطلوبين للقضاء وصادرة بحقهما مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (28 و32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ". كما أشارت الى أنه "تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".