الجامعة التكنولوجية: كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن أربعة تخصصات هي الأولى من نوعها


 

أكدت الجامعة التكنولوجية، اليوم الأحد، أن كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن أربعة تخصصات هي الأولى من نوعها، فيما أشارت الى العمل على تأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، حيث ذكر رئيس الجامعة التكنولوجية، محسن نوري حمزة للوكالة الرسمية، إن "الجامعة التكنولوجية أخذت على عاتقها التفاعل مع المجتمع والتوجهات الحديثة العلمية، كما بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخطوات كبيرة في التحول الرقمي وكان التحول الرقمي شاملاً للوزارة"، معرباً عن أمله "بإنجاز المشروع بالكامل لتكون نقلة بالجامعات العراقية والاتجاه نحو جامعات الجيل الرابع ".

كذلك أضاف ان "الجامعة التكنولوجية أخذت دورها في مجال التحول الرقمي وهي خطوة قادتها الدولة العراقية بشكل عام والجامعة التكنولوجية بشكل خاص من اجل الإسهام في التحولات العلمية والتطور في مجال التحول الرقمي، إذ افتتحت الجامعة كلية الذكاء الاصطناعي"، مبيناً أن "هناك أربعة تخصصات في الذكاء الاصطناعي وهذا العام الدراسي الأول في هذا المجال"، وتابع أن "الجامعة لديها تخصص سابق أيضا في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كلية علوم الحاسوب، ولدينا في هندسة الحاسوب أيضا تخصص من مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن "جميع هذه التخصصات تصب في خدمة المجتمع وتأهيل كوادر قادرة على قيادة البلد في هذا المفصل المهم".

وبيّن، أن "هناك تطوراً متسارعاً ونحن نحاول مواكبته ونعمل على تخرج جيل قادر على التفاعل والتعامل مع التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

كما أشار إلى أن "الجامعة التكنولوجية تضم 14 كلية في مجال التخصصات الهندسية المختلفة وكليتين في العلوم التي ترفد المجتمع بكوادر هندسية وعلميّة، وهذا يسهم في تقدم ورقي المجتمع".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
