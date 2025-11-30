الجامعة التكنولوجية: كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن أربعة تخصصات هي الأولى من نوعها

أكدت الجامعة التكنولوجية، اليوم الأحد، أن كلية الذكاء الاصطناعي تتضمن أربعة تخصصات هي الأولى من نوعها، فيما أشارت الى العمل على تأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، حيث ذكر رئيس الجامعة التكنولوجية، محسن نوري حمزة للوكالة الرسمية، إن "الجامعة التكنولوجية أخذت على عاتقها التفاعل مع المجتمع والتوجهات الحديثة العلمية، كما بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخطوات كبيرة في التحول الرقمي وكان التحول الرقمي شاملاً للوزارة"، معرباً عن أمله "بإنجاز المشروع بالكامل لتكون نقلة بالجامعات العراقية والاتجاه نحو جامعات الجيل الرابع ".

كذلك أضاف ان "الجامعة التكنولوجية أخذت دورها في مجال التحول الرقمي وهي خطوة قادتها الدولة العراقية بشكل عام والجامعة التكنولوجية بشكل خاص من اجل الإسهام في التحولات العلمية والتطور في مجال التحول الرقمي، إذ افتتحت الجامعة كلية الذكاء الاصطناعي"، مبيناً أن "هناك أربعة تخصصات في الذكاء الاصطناعي وهذا العام الدراسي الأول في هذا المجال"، وتابع أن "الجامعة لديها تخصص سابق أيضا في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في كلية علوم الحاسوب، ولدينا في هندسة الحاسوب أيضا تخصص من مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أن "جميع هذه التخصصات تصب في خدمة المجتمع وتأهيل كوادر قادرة على قيادة البلد في هذا المفصل المهم".

وبيّن، أن "هناك تطوراً متسارعاً ونحن نحاول مواكبته ونعمل على تخرج جيل قادر على التفاعل والتعامل مع التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

كما أشار إلى أن "الجامعة التكنولوجية تضم 14 كلية في مجال التخصصات الهندسية المختلفة وكليتين في العلوم التي ترفد المجتمع بكوادر هندسية وعلميّة، وهذا يسهم في تقدم ورقي المجتمع".