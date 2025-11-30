الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجّه باستمرار العمل بالبريد الحكومي دعماً للتحول الرقمي

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، باستمرار العمل بالبريد الحكومي دعماً لمسار التحول الرقمي، إذ ذكرت الأمانة في بيان، أن "الدائرة الإدارية والمالية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجّهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باستمرار المخاطبات الرسمية ضمن نظام البريد الحكومي بدلاً من الإجراءات الورقية، تزامناً مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي".

كلك ذأضافت أن "هذا التوجيه جاء في سياق الجهود التي يشرف عليها الأمين العام لمجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز التحول الرقمي مسار عمل معتمداً في مؤسسات الدولة، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات، وخلق بيئة عمل أكثر فاعلية تتمتع بالشفافية والدقة في تداول البيانات وأرشفتها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين".