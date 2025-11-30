حالة الطقس: زخات مطر رعدية خلال اليومين المقبلين

فقد ذكرت بيانات الطقس انه من المتوقع أن يتأثر العراق من الأسبوع الأول من الشهر المقبل بمنخفض جوي عميق الفعالية حيث تتعرض عموم المحافظات لهطولات مطرية تترافق مع عواصف رعدية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ففي الوسط والغرب تتراوح الأمطار بين 75 إلى 125 ملم تراكمياً، وهي كميات مؤثرة جداً لبغداد والمناطق الوسطى، فيما تكون الامطار حاضرة بكميات جيدة بين 30 و60 ملم، وتبدأ الموجة القوية والفعالة في الأسبوع الأول من ديسمبر، وتشتد تدريجياً لتصل ذروتها خلال النصف الأول من الشه.

وسيكون المنخفض مصحوبا بتيار هواء بارد ورطب، فيما تشير التوقعات الى تشكل سيول قوية وفيضانات محلية في المناطق المعرضة للمرتفعات والاودية، ويتزامن انخفاض حاد بالحرارة مع الامطار مع سقوط ثلوج مؤكدة على المرتفعات الجبلية. فيما يصف المختصون هذه التوقعات بان العراق امام موسم مطري مدهش وغزير في ديسمبر، بامطار شاملة وكميات تتخطى المعدلات.