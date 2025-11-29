مصدر يوضح حقيقة أنباء “محاولة اختطاف”نجل النائب أمير المعموري في بابل

كشف مصدر مطلع، السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن محاولة اختطاف نجل أحد النواب في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، مساء أمس.

وقال المصدر إن “الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع الإخبارية عن محاولة اختطاف نجل النائب أمير المعموري قرب أحد الأحياء السكنية في مدينة الحلة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، غير دقيقة”.

وأضاف أن “الحقيقة هي حدوث مشاجرة بين نجل النائب وعدد من الأشخاص، وقد جرى تدوين محضر رسمي بالحادثة في أحد مراكز الشرطة”، مشيراً إلى أن “القضية اتخذت مسارها القانوني وهي الآن بيد القضاء”.

ونفى المصدر أن "تكون الحادثة محاولة اختطاف"، مؤكداً أنها “مشاجرة بكل تفاصيلها، وأن جميع الأسماء المثبتة في المحضر عائدة لأشخاص معروفين، وقد جرى التعامل مع الملف وفق السياقات القانونية وبحضور ذوي الأطراف كافة”