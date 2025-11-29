الأخبار

سيطرة امنية تتعرض لاعتداء من قبل حماية احد قيادات حزب الحلبوسي


اعلن مصدر امني في محافظة الانبار اليوم السبت، تعرض احدى السيطرات الامنية الى عملية اعتداء من قبل احدى حمايات قيادات حزب الحلبوسي شمالي مدينة الفلوجة . 

وقال المصدر ، ان" موكب احد حمايات قيادات حزب تقدم بزعامة الحلبوسي لم يمتثل لأوامر سيطرة امنية عند مدخل ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة وعند ايقاف موكبه اعتدى على عناصر السيطرة واستخدام الفاظ نابية مهددا اياهم بنقلهم الى صحراء الانبار الغربية ". 

واضاف المصدر ان" افراد الموكب قاموا بدهس العلامات المرورية الموضوعة بالقرب من السيطرة وأتلافها بعد امتناع منتسبي السيطرة فتح الطريق امام مرورهم ومطالبتهم بإبراز هواياتهم قبيل السماح لهم بمواصلة مسيرهم

  مبينا ان" قوة امنية اضافية وصلت الى مكان الحادث واعتقلت المتورطين بعملية الاعتداء ، مؤكدا ان" قيادة شرطة الانبار توعدت بعقوبات رادعة بحق المخالفين لأوامر منتسبي السيطرات الامنية مهما كان موقعهم الحزبي والعشائري ". 

