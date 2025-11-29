أعادة أستقرار الكهرباء في العظيم بديالى

أعلنت شركة توزيع كهرباء الوسط، اليوم السبت إعادة استقرار التيار الكهربائي في مناطق العظيم بمحافظة ديالى بعد معالجة عارض فني طارئ.

وذكرت الشركة في بيان . أن "الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء شمال ديالى _ شعبة صيانة القابلوات، بالتعاون مع ملاكات قطاع كهرباء العظيم، تمكنت من معالجة عارض فني على قابلو مغذي العظيم، ما ساهم في إعادة التجهيز الكهربائي لجميع قرى الناحية والمناطق المجاورة".

وأشارت إلى "استمرار استنفار ملاكاتها وتحديث البنى التحتية للشبكة، وإصلاح العوارض الطارئة لضمان استقرارية تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين"