المندلاوي والشيخ حمودي يؤكدان اهمية تسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اهمية مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الساحة المحلية، والمحادثات التي تجريها القوى الوطنية حول الاستحقاقات الدستورية".

واكد المندلاوي، ان "المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية وطنية عالية وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف القوى، لضمان انجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة"، مشددًا على ضرورة تحويل البرامج والوعود الانتخابية إلى خطط عمل واقعية، تُعزز مسار بناء الدولة وتسهم في تطوير مؤسساتها.

وبينَ الطرفان، بحسب البيان، "أهمية مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب ويدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، مؤكدين "ضرورة ان تمتلك الحكومة الجديدة برنامجًا واضحًا يعالج التحديات الملحة التي تشهدها الساحة المحلية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات، وتعزيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل".