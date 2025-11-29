عمليات بغداد تضبط متهمين وأجانب وتسحب أسلحة غير مرخصة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت ( 29 تشرين الثاني 2025 )، عن تنفيذ ممارسات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي في مناطق متعددة بالعاصمة.

وذكرت قيادة العمليات في بيان ، أن "الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية تمكنت خلال العملية من القبض على عدد من المتهمين، بينهم ثلاثة أقدموا على سكب مادة "التيزاب" بوجه إحدى الفتيات، بالإضافة إلى ضبط (٢٨) أجنبياً مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

وأضافت أنه "تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ضمن منطقة "العلاف" في جانب الكرخ".