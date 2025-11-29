استئناف ضخ الغاز في حقل كورمور بالسليمانية

أفاد مصدر صحفي في كردستان، اليوم السبت ( 29 تشرين الثاني 2025 )، باستئناف ضخ الغاز في حقل كورمور بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر إن سائقي صهاريج نقل الغاز السائل أبلغوا بأنه تم اليوم استئناف تحميل الغاز السائل من حقل كورمور.

وكان حقل كرومور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، قد تعرض في وقت سابق، الى هجوم بطائرة مسيرة خلف اضراراً مادية وتسبب باطفاء شبه تام للطاقة الكهربائية في إقليم كردستان.

ويقع حقل كورمور الغازي بين مدينتي كركوك والسليمانية، ضمن مناطق إدارة حكومة إقليم كردستان، وتعرّض خلال السنوات الأخيرة لعدة هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.