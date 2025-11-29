الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن مشروع فك اختناق شبكات الضغط الواطىء في كربلاء

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 29 تشرين الثاني 2025 )، توضيحاً بشأن اتهامات تتعلق بمشروع (فك اختناق شبكات الضغط الواطئ الجزء الثالث في مركز محافظة كربلاء المقدسة).

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تتابع ما تم تداوله في عدد من المنصات الإلكترونية مؤخراً على لسان نائب سابق من اتهامات تتعلق بمشروع (فك اختناق شبكات الضغط الواطئ الجزء الثالث في مركز محافظة كربلاء المقدسة) وما تضمنه من معلومات غير دقيقة ومغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام. وإذ تلتزم الوزارة الشفافية الكاملة في جميع أعمالها، فإنها توضح الحقائق التالية".

وأضافت أن "النائب السابق أدعى أن قيمة التعاقد بين الشركة العامة لتوزيع الفرات الاوسط والشركة المنفذة (400) مليار دينار، لتجهيز محولات، وهذا الادعاء عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يمتّ للواقع بصلة، إذ إن القيمة الحقيقية للعقد تبلغ (21,414,186,000 دينار ) وفق الوثائق الرسمية المودعة لدى الجهات المعنية، وليس (400) مليار كما زُعم".

وأوضحت أن "إطلاق أرقام خيالية من دون أدلة يمثل أسلوباً غير مسؤول، ومحاولة لإثارة الرأي العام عبر معلومات مضلّلة، تحت عنوان (الحرص على المال العام)، في حين أن أبسط قواعد المهنية تقتضي الاستناد إلى وثيقة واحدة قبل التصريح".

وبخصوص إعارة المحولات للشركة المنفذة، فتوضح الوزارة أن "العقد المبرم مع الشركة المنفذة ينص على تجهيز ونصب محولات مستوردة وفق سقوف زمنية محددة، غير أن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط طلبت تسريع وتيرة العمل قبيل موسم الزيارة الأربعينية لضمان جاهزية الشبكة في الوقت المناسب".

وتابعت "وعلى هذا الأساس، تمت إعارة عدد من المحولات بشكل مؤقت لدعم خطة التسريع، وبعد وصول المحولات التعاقدية الخاصة بالشركة المنفذة، قامت الأخيرة بإعادة عدد المحولات المعارة إلى مخازن الوزارة وبالمواصفات نفسها، مع تحملها كامل نفقات النقل والتحميل، وبما ينسجم تماماً مع الضوابط القانونية والمالية النافذة".

واشارت الى أنها "حققت خلال موسم الزيارة الأربعينية لهذا العام منجزاً غير مسبوق تمثل في إنشاء شبكة كهربائية ميدانية واسعة لخدمة المواكب الحسينية، عملت بشكل مستقل عن الشبكة المغذية للاشتراكات الاخرى لضمان استقرار الأحمال وعدم تأثر الزائرين بانقطاعات الطوارئ".

وأكدت أنه "في قطاع التوزيع، تم إضافة اكثر من (946) محولة جديدة، بزيادة بلغت 63% عن العام الماضي، وتشغيل (16) محطة تحويل مسبقة الصنع (E-House) بجهد (33/11 ك.ف)، واستحداث (36)، مصدر تغذية بجهد (33 ك.ف) ، وإنشاء (133) مغذياً جديداً بجهد (11 ك.ف)، ووفقاً للجهد المبذول، نجحت الوزارة في فك اختناقات الشبكة عن مناطق (الخمسينات، الجاير، الروضتين، الشبانات، البوبيات، الزبيلية). مقارنة بالسنوات الماضية".

وتابعت أما "في قطاع النقل، تم إضافة محولات ومتنقلات جديدة لحل الاختناقات في الأطواق الثلاثة، وبفضل هذه الجهود، انخفضت مستوى الشكاوى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وحظي الزائرون وأهالي كربلاء بخدمة كهربائية مستقرة وموثوقة خلال أيام الزيارة".

وختمت الوزارة بيانها بتجديد "التزامها المطلق بالشفافية"، مؤكدة أن "إطلاق الاتهامات من دون وثائق لا يخدم المصلحة العامة، وأن مشاريع الخدمة في كربلاء المقدسة لن تكون ساحة للمزايدات السياسية".