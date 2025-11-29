الأخبار

الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن مشروع فك اختناق شبكات الضغط الواطىء في كربلاء


أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 29 تشرين الثاني 2025 )، توضيحاً بشأن اتهامات تتعلق بمشروع (فك اختناق شبكات الضغط الواطئ الجزء الثالث في مركز محافظة كربلاء المقدسة).

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تتابع ما تم تداوله في عدد من المنصات الإلكترونية مؤخراً على لسان نائب سابق من اتهامات تتعلق بمشروع (فك اختناق شبكات الضغط الواطئ الجزء الثالث في مركز محافظة كربلاء المقدسة) وما تضمنه من معلومات غير دقيقة ومغالطات تهدف إلى تضليل الرأي العام. وإذ تلتزم الوزارة الشفافية الكاملة في جميع أعمالها، فإنها توضح الحقائق التالية".

وأضافت أن "النائب السابق أدعى أن قيمة التعاقد بين الشركة العامة لتوزيع الفرات الاوسط والشركة المنفذة (400) مليار دينار، لتجهيز محولات، وهذا الادعاء عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يمتّ للواقع بصلة، إذ إن القيمة الحقيقية للعقد تبلغ (21,414,186,000 دينار ) وفق الوثائق الرسمية المودعة لدى الجهات المعنية، وليس (400) مليار كما زُعم".

وأوضحت أن "إطلاق أرقام خيالية من دون أدلة يمثل أسلوباً غير مسؤول، ومحاولة لإثارة الرأي العام عبر معلومات مضلّلة، تحت عنوان (الحرص على المال العام)، في حين أن أبسط قواعد المهنية تقتضي الاستناد إلى وثيقة واحدة قبل التصريح".

وبخصوص إعارة المحولات للشركة المنفذة، فتوضح الوزارة أن "العقد المبرم مع الشركة المنفذة ينص على تجهيز ونصب محولات مستوردة وفق سقوف زمنية محددة، غير أن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط طلبت تسريع وتيرة العمل قبيل موسم الزيارة الأربعينية لضمان جاهزية الشبكة في الوقت المناسب".

وتابعت "وعلى هذا الأساس، تمت إعارة عدد من المحولات بشكل مؤقت لدعم خطة التسريع، وبعد وصول المحولات التعاقدية الخاصة بالشركة المنفذة، قامت الأخيرة بإعادة عدد المحولات المعارة إلى مخازن الوزارة وبالمواصفات نفسها، مع تحملها كامل نفقات النقل والتحميل، وبما ينسجم تماماً مع الضوابط القانونية والمالية النافذة".

واشارت الى أنها "حققت خلال موسم الزيارة الأربعينية لهذا العام منجزاً غير مسبوق تمثل في إنشاء شبكة كهربائية ميدانية واسعة لخدمة المواكب الحسينية، عملت بشكل مستقل عن الشبكة المغذية للاشتراكات الاخرى لضمان استقرار الأحمال وعدم تأثر الزائرين بانقطاعات الطوارئ".

وأكدت أنه "في قطاع التوزيع، تم إضافة اكثر من (946) محولة جديدة، بزيادة بلغت 63% عن العام الماضي، وتشغيل (16) محطة تحويل مسبقة الصنع (E-House) بجهد (33/11 ك.ف)، واستحداث (36)، مصدر تغذية بجهد (33 ك.ف) ، وإنشاء (133) مغذياً جديداً بجهد (11 ك.ف)، ووفقاً للجهد المبذول، نجحت الوزارة في فك اختناقات الشبكة عن مناطق (الخمسينات، الجاير، الروضتين، الشبانات، البوبيات، الزبيلية). مقارنة بالسنوات الماضية".

وتابعت أما "في قطاع النقل، تم إضافة محولات ومتنقلات جديدة لحل الاختناقات في الأطواق الثلاثة، وبفضل هذه الجهود، انخفضت مستوى الشكاوى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وحظي الزائرون وأهالي كربلاء بخدمة كهربائية مستقرة وموثوقة خلال أيام الزيارة".

وختمت الوزارة بيانها بتجديد "التزامها المطلق بالشفافية"، مؤكدة أن "إطلاق الاتهامات من دون وثائق لا يخدم المصلحة العامة، وأن مشاريع الخدمة في كربلاء المقدسة لن تكون ساحة للمزايدات السياسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر يوضح حقيقة أنباء “محاولة اختطاف”نجل النائب أمير المعموري في بابل
سيطرة امنية تتعرض لاعتداء من قبل حماية احد قيادات حزب الحلبوسي
مهند عقراوي : مخابرات خارجية تستهدف حقول نفط الإقليم وأربيل توظف الحوادث سياسياً
أعادة أستقرار الكهرباء في العظيم بديالى
المندلاوي والشيخ حمودي يؤكدان اهمية تسريع خطوات تشكيل الحكومة المقبلة
عمليات بغداد تضبط متهمين وأجانب وتسحب أسلحة غير مرخصة
النائب رائد المالكي يدعو إلى تحرك عاجل لوقف "استباحة القتل" في محافظة ميسان
استئناف ضخ الغاز في حقل كورمور بالسليمانية
الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن مشروع فك اختناق شبكات الضغط الواطىء في كربلاء
انفجار صهريج داخل محطة وقود شرق سامراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك