توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام


شهد قضاء خبات في محافظة أربيل، اليوم السبت، توتراً كبيراً بعد مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين جراء إطلاق نار تعرض له محتجون من عشائر الهركية خلال مواجهات مع القوات الأمنية في كردستان.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "متظاهراً قتل وأصيب 12 آخرون، إثر إطلاق النار من قبل القوات الأمنية في إقليم كردستان على محتجي عشائر الهركية ضمن قضاء خبات بمحافظة أربيل".

وفي تطور لافت، أعلنت عشيرة الهركية النفير العام في أربيل، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بعد مقتل عدد من أفرادها، وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر بين أبناء العشيرة وقوات البيشمركة، وفق المصدر.

توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
