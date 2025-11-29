مصدر أمني رفيع: القوات الأمنية اعتمدت تكتيكاً جديداً وفرضت طوقاً على الكحلاء في ميسان

أكد مصدر أمني، اليوم السبت، أن الجيش فرض طوقا أمنيا محكما على قضاء الكحلاء للقبض على أحد المطلوبين، فقد ذكر المصدر للوكالة الرسمية، إن "القوات الأمنية اعتمدت أسلوبا وتكتيكا أمنيا جديدا في ميسان"، لافتا الى أن " الجيش فرض طوقا أمنيا محكما على قضاء الكحلاء للقبض على المتهم الرابع من العناصر المشتبه بها والتي أطلقت النار باتجاه القوة الأمنية في المحافظة"

كذلك شدد على أن: "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد بحق كل من يحاول العبث بالأمن"، مشيداً "بدور القوات الأمنية في تطبيق القانون ودور المواطنين وتعاونهم".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت اليوم السبت، استشهاد جندي وإصابة آخر بإطلاق نار في محافظة ميسان، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تم نصب سيطرة مفاجئة في الكحلاء ضمن قاطع عمليات ميسان، وأثناء عملية التفتيش اقتربت عجلة نوع بيك أب تقل أربعة أشخاص، وعند محاولة إيقافها امتنعت عن الامتثال وغيّرت مسارها بشكل مفاجئ، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتعقب العجلة، لتبدأ العناصر المشتبه بها بإطلاق النار باتجاه القوة، مما أدى إلى استشهاد أحد الجنود وإصابة آخر".

كما أضاف البيان، أن "القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة بشكل كامل، وتمكنت من إلقاء القبض على المنفذين وضبط أسلحتهم والعجلة المستخدمة والمتورطين والمتعاونين معهم". وأوضح البيان، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن العجلة كانت تقل أشخاصاً يرومون تنفيذ عملية استهداف أحد المواطنين من أهالي منطقة الكحلاء".