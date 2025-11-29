صندوق الضمان الصحي: توسع تدريجي في أعداد المشمولين بالمحافظات

أعلن صندوق الضمان الصحي، اليوم السبت، أن هناك توسعاً تدريجياً في أعداد المشمولين بالمحافظات، فيما اشار الى ان 100 إلى 150 ألف مستفيد جديد في كل محافظة، حيث ذكر مدير عام صندوق الضمان الصحي علي احمد عبيد للوكالة الرسمية، إن "عدد المشمولين بالضمان الصحي في العاصمة بغداد وصل إلى 2 مليون و300 الف مواطن".

كما لفت إلى انه "سيتم تحديد اعداد المشمولين في المحافظات التسعة التي ستشمل بالضمان الصحي كل بحسب الرقم الذي سيحدد من مجلس الإدارية". واضاف ان"العدد التقريبي للذي سيشمل باجراءات الضمان الصحي سيكون مابين 100 - 150 الف مواطن في كل محافظة، وهذه الاعداد ستكون متزايدة بشكل تدريجي".