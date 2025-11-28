قائد شرطة البصرة يقود قوة لفضّ اشتباك مسلح والقبض على 20 متورطاً

ترأس قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبد الرضا السعد اليوم الجمعة، ( 28 تشرين الثاني 2025 )، قوة أمنية مشتركة من أفواج الطوارئ وفوج سوات ومركز شرطة الكباسي للتعامل مع مشاجرة مسلحة اندلعت في منطقة الكباسي بقضاء شط العرب.

وذكر بيان لإعلام شرطة البصرة أن "القوة، وبمتابعة مباشرة من القائد وإشرافه الميداني، نفذت مداهمات لعدد من الدور وتمكنت من ملاحقة المتسببين بالمشاجرة، ما أسفر عن إلقاء القبض على 20 متهماً من طرفي الحادث".

وأشار البيان إلى "تعرض أحد الضباط لإصابة طفيفة خلال تنفيذ الواجب، مؤكداً استقرار حالته الصحية".