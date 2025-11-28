ابو رغيف يطلب انهاء تكليفه من هيئة الاعلام والسوداني

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على طلب قدمه رئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل ابو رغيف، لاعفائه من منصبه.

وذكر مصدر مطلع ان "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل ابورغيف قدم إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طلبا بانهاء تكليفه من مهام رئاسة الهيئة بسبب ماتعرض له من استهداف وافتراء وتشهير شخصي هو وأسرته".

واضاف المصدر ان "هذه هي المرة الثانية التي يقدم ابورغيف طلب الإعفاء بسبب حجم الضغوط والظروف الاستثنائية التي يشهدها اضافة الى حاجته لمتابعة مجريات الشكاوى التي تقدم بها إلى القضاء".

وتابع، انه "القي القبض على المتهم الذي قام بسرقة جهاز الموبايل الخاص بابو رغيف وهو المدعو (ز.ش.ع) بالاتفاق مع شبكة ابتزاز في الداخل والخارج تقوم بالتهديد والتشهير وأنهم حاليا في حوزة القضاء والتحقيقات مستمرة وسيتم نشر التفاصيل لاحقا".