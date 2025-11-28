نفد طعامهم وماؤهم.. تفاصيل إنقاذ صيادين عالقين منذ 4 أيام في رأس البيشة

أنقذت قوة مشتركة من القوة البحرية وطيران الجيش والشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، صيادين عالقين منذ أربعة أيام في منطقة طينية برأس البيشة بعد نفاد الطعام والماء.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “العملية نُفذت بتوجيه مباشر من رئيس أركان الجيش، وبإشراف قائد القوة البحرية، بعد وصول نداء استغاثة من الصيادين”، مشيرة إلى أن “قوة من قاعدة أم قصر البحرية، وبالتعاون مع طيران الجيش/ قاعدة الشعيبة، نجحت في العثور عليهما ونقلهما إلى مستوصف القاعدة”.

وأضاف البيان أن “الصيادين بحالة صحية جيدة وتلقّيا الإسعافات الأولية”، مؤكداً أن “عمليات البحث والإنقاذ تأتي ضمن مهام قاعدة أم قصر البحرية، وبموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ صيادَين بعد جنوح زورق صيد مدني في منطقة الفاو، مشيراً إلى أن حالتهما كانت خطرة بسبب وقوع الحادث في منطقة مائية ضحلة أعاقت وصول فرق الدفاع المدني في اللحظات الأولى.

وأضاف معن في بيان، أن “الإيعاز صدر فوراً بإرسال طائرة سمتية مجهّزة بسُلّم وحبال، وتمكنت عبر طاقمها، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقائد القوة البحرية ومحافظ البصرة، من تنفيذ عملية الإنقاذ وإخلاء الصيادين إلى مكان آمن”.

وأوضح أن طيران الجيش أسهم في إسناد العملية، فيما واصل الدفاع المدني جهوده في تأمين الموقع والتعامل مع صعوبة المنطقة المائية.

وشددت خلية الإعلام الأمني على أن “إنقاذ أرواح المواطنين يمثل أولوية قصوى”، مؤكدة أن نجاح العملية يعكس مستوى الجهوزية والتنسيق بين القوات والجهات الساندة.