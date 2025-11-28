إنقاذ صيادين في الفاو.. طائرة سمتية تتدخل وخلية الإعلام توضح التفاصيل

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ صيادَين بعد جنوح زورق صيد مدني في منطقة الفاو، مشيراً إلى أن حالتهما كانت خطرة بسبب وقوع الحادث في منطقة مائية ضحلة أعاقت وصول فرق الدفاع المدني في اللحظات الأولى.

وأضاف معن في بيان، أن “الإيعاز صدر فوراً بإرسال طائرة سمتية مجهّزة بسُلّم وحبال، وتمكنت عبر طاقمها، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقائد القوة البحرية ومحافظ البصرة، من تنفيذ عملية الإنقاذ وإخلاء الصيادين إلى مكان آمن”.

وأوضح أن طيران الجيش أسهم في إسناد العملية، فيما واصل الدفاع المدني جهوده في تأمين الموقع والتعامل مع صعوبة المنطقة المائية.

وشددت خلية الإعلام الأمني على أن “إنقاذ أرواح المواطنين يمثل أولوية قصوى”، مؤكدة أن نجاح العملية يعكس مستوى الجهوزية والتنسيق بين القوات والجهات الساندة.