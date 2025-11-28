رتل "تاهوات" يخترق الطريق المخصص للقوات الأمنية في سيطرة بالأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن رتلاً مكوّناً من عدد من عجلات الـ"تاهو" عبر الطريق العسكري في إحدى السيطرات التابعة لمحافظة الأنبار دون حصوله على الموافقات الرسمية المطلوبة.

وبيّن المصدر أن "الرتل تحرك داخل المنطقة العسكرية خلافاً للإجراءات المتبعة"، مؤكداً أن " أصحاب العجلات قاموا بدهس العلامات المرورية الموضوعة في بداية الطريق المخصص للقوات الأمنية دون موافقات رسمية".

ويظهر فيديو حصلت عليه السومرية، عدداً من الأشخاص الموجودين ضمن الرتل وهو يقوم بتصوير الجنود المرابطين في السيطرة، وقال صاحب الفيديو بأن الرتل تجاوز عليهم.

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية تجري حالياً تحقيقاً لمعرفة الجهات التي تتبع لها هذه العجلات وكيفية مرورها عبر السيطرة من دون تسجيلها في سجلات العبور الرسمية".