المندلاوي يدين استهداف حقل كورمور .. المندلاوي يؤكد اهمية التصدي لمحاولات تهديد الامن الاقتصادي للعراق

ادان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، بأشد العبارات ، الاعتداء الذي استهدف حقل كورمور للغاز الطبيعي في محافظة السليمانية، وما خلفه من أضرار جسيمة في موقع الحادث اثرت على تجهيز الطاقة، مؤكدًا :" ان هذا الاعتداء يهدف الى زعزعة الاستقرار والاضرار بالاقتصاد الوطني.

واكد المندلاوي في بيان ، ضرورة الإسراع في كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة والعمليات المشابهة التي شهدتها حقول الطاقة في إقليم كردستان خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على اهمية توحيد الصف الوطني لحماية مقدرات الشعب والحفاظ على المصالح العليا للبلاد، والتصدي لمحاولات نشر الفوضى وتهديد الامن الاقتصادي للعراق.