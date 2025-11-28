قوات الحدود تعلن القبض على 3 متسللين أجانب حاولوا دخول السليمانية

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة ( 28 تشرين الثاني 2025 )، إلقاء القبض على ثلاثة متسللين أجانب يحملون جنسيات آسيوية خلال محاولتهم عبور الحدود والدخول إلى محافظة السليمانية بصورة غير قانونية.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز الفوج الأول في اللواء الثالث للحدود تمكنت من رصد وإلقاء القبض على المتسللين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود العراقية".

وأضاف البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مؤكدة "استمرار جهود قوات الحدود في منع أي محاولات تسلل وحماية الحدود من الخروقات".