تعرض أحد المنتسبين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار إلى اعتداء من قبل مجموعة من المتنفذين

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، بتعرض أحد المنتسبين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار إلى اعتداء من قبل مجموعة من المتنفذين، فيما طالبت عائلة المنتسب الجهات المختصة بمحاسبة المعتدين وإيقاف ما وصفوه بـ"تجاوزات مستمرة" تستهدف رجال القوات الأمنية.

وقال المصدر إن "المنتسب تعرّض لاعتداء مباشر أثناء تواجده داخل القضاء، بعد مشادة مع مجموعة معروفة بنفوذها الاجتماعي والعشائري في المنطقة"، مبينًا أن "الاعتداء شمل الضرب وإهانة الزي العسكري".

وأضاف أن "الحادثة أثارت غضبًا واسعًا بين ذوي المنتسب الذين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، مؤكدين أن السكوت عن هذه الممارسات يشجع على تكرارها ويضعف هيبة القوات الأمنية".

وأشار إلى أن "حوادث الاعتداء على المنتسبين تكررت خلال الأشهر الماضية في عدد من مناطق الأنبار، غالبًا بسبب صدامات مع جهات نافذة تستغل موقعها الاجتماعي أو السياسي"، لافتًا إلى أن "الأجهزة الأمنية تحاول فرض القانون ومنع أي محاولات للضغط أو التأثير على مجريات التحقيق".