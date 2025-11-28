الداخلية: الشمري سيقدم تقريراً مُفصلاً للسوداني بشأن الهجوم على حقل كورمور الغازي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ان الوزير عبد الأمير الشمري والوفد الأمني المرافق له سيقدم تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بشأن الهجوم على حقل غاز كورمور.

الوزارة ذكرت في بيان انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري ووكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعدد من ضباط قيادة العمليات المشتركة ومدير عام مكافحة واستخبارات الإرهاب، محافظة السليمانية للتحقيق في الاعتداء الذي طال حقل كورمور الغازي.

ومن المؤمل أن يجري الوزير والوفد الأمني المرافق له عددا من اللقاءات والجولات بهدف معرفة الجهات التي نفذت هذا الفعل المجرم الذي تعرض له الحقل ليل الأربعاء الماضي وتقديم تقرير مفصل لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن هذا الاعتداء، بحسب البيان.