محافظة بغداد: تسليم وزارة الصحة (67) سيارة إسعاف

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الجمعة، تسليم وزارة الصحة (67) سيارة إسعاف يابانية الصنع موديل 2025، ضمن الدفعة الأخيرة من عقد تجهيز سيارات الإسعاف الفوري، إذ محافظ بغداد في بيان، إنه "تم تسليم وزارة الصحة (67) سيارة إسعاف يابانية الصنع موديل 2025، ضمن الدفعة الأخيرة من عقد تجهيز سيارات الإسعاف الفوري ، ليصل العدد الإجمالي إلى (140) سيارة حديثة الصنع".

وأضاف، أن " السيارات مخصّصة لتعزيز منظومة الطوارئ في جانبي الكرخ والرصافة، وهي مجهّزة بأحدث الأجهزة الطبية وتقنيات الإسعاف المتطورة، بما يسهم في رفع مستوى الاستجابة السريعة وخدمات الرعاية الصحية".

كما أوضح أن "الدفعات كافة جرى تجهيزها عبر ائتلاف شركتي ديرالس العالمية للتجارة ومرسى الخيرات للتجارة العامة"، مؤكداً أن "جميع السيارات مشمولة بخدمات الضمان والصيانة من قبل شركة تويوتا العراق لمدة خمس سنوات".

فيما أكد المحافظ، حسب البيان، على "استمرار حكومة بغداد المحلية في دعم وزارة الصحة وتوفير كل ما يلزم للارتقاء بالقطاع الصحي وخدمة المواطن البغدادي".