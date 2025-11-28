وزارة الإعمار تعلن إنجاز 90% من طريق (كوت – بدرة – مهران)

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، استمرار العمل بـ 80 مشروعاً لربط المحافظات، فيما أشارت إلى إنجاز مراحل متقدمة تصل إلى 90% من طريق (كوت – بدرة – مهران)، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفّار للوكالة الرسمية، إن "الحكومة وضعت حجر الأساس لأربعة مشاريع خاصة بالطرق والجسور والتي أعلن عنها رئيس الوزراء، ليكون ذلك بمثابة الانطلاق الفعلي للعمل"، مبيناً أن "الوزارة تعمل حالياً على ما يقارب من 80 مشروعاً آخر، جميعها تتعلق بطرق تربط المحافظات بهدف تحسين البنية التحتية، وتتضمن قسمين: إنشاء ممر ثانٍ، وتأهيل وصيانة الممرات القديمة".

كذلك أضاف الصفّار، أن "الوزارة شهدت خلال عمر الحكومة الحالية إنجاز العديد من المشاريع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، بل إن بعضها أُنجز بمدد قياسية، فضلاً عن تحريك مشاريع كانت مدرجة ضمن البرنامج الحكومي لسنوات سابقة وتعرضت للتلكؤ"، مؤكداً أن "إنجاز المشاريع قبل المدة المقررة تم دون التأثير على الجودة أو المواصفات الفنية"، وتابع أن "العمل وصل في مشروع (كوت – بدرة – مهران) المؤدي إلى الحدود العراقية – الإيرانية، إلى مرحلة إنجاز قاربت 90% للجزء الأول منه"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع يعد من المشاريع التي عانت من التلكؤ خلال السنوات الماضية وتم تفعيله ضمن خطة الوزارة الحالية".