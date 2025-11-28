الأخبار

وزارة الكهرباء: اتخذنا إجراءات بديلة لسد نقص الغاز الإيراني في بعض المحطات


 

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن توقف ضخ الغاز الإيراني مشيرة الى أن عمليات الضخ سوف تعود خلال أيام قليلة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "الجانب الإيراني أرسل برقية الى وزارة الكهرباء بتوقف الضخ بشكل كامل لمدة أسبوع بسبب أعمال الصيانة على الأنابيب الناقلة للغاز التي تقوم بها إيران داخل أراضيها"، لافتاً الى أن "توقف ضخ الغاز مر عليها ثلاثة أيام، وستتم المباشرة بالضخ من جديد بعد مرور أربعة أيام بعد اكمال الصيانة".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء لجأت الى الوقود البديل المحلي لتجهيز محطات الوقود باستثناء المنصورية محطة الصدر الغازية ومحطة بسماية ومحطة التي تعمل على الغاز حصراً"، مبيناً أن "الوضع الآن تحت السيطرة من خلال السيطرة على الإنتاج".

كذلك أوضح أن "وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتوسعة والتأهيل في محطات الإنتاج، وهنالك تنسيق مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز الإيراني".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
