وزارة الكهرباء: اتخذنا إجراءات بديلة لسد نقص الغاز الإيراني في بعض المحطات

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن توقف ضخ الغاز الإيراني مشيرة الى أن عمليات الضخ سوف تعود خلال أيام قليلة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "الجانب الإيراني أرسل برقية الى وزارة الكهرباء بتوقف الضخ بشكل كامل لمدة أسبوع بسبب أعمال الصيانة على الأنابيب الناقلة للغاز التي تقوم بها إيران داخل أراضيها"، لافتاً الى أن "توقف ضخ الغاز مر عليها ثلاثة أيام، وستتم المباشرة بالضخ من جديد بعد مرور أربعة أيام بعد اكمال الصيانة".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء لجأت الى الوقود البديل المحلي لتجهيز محطات الوقود باستثناء المنصورية محطة الصدر الغازية ومحطة بسماية ومحطة التي تعمل على الغاز حصراً"، مبيناً أن "الوضع الآن تحت السيطرة من خلال السيطرة على الإنتاج".

كذلك أوضح أن "وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتوسعة والتأهيل في محطات الإنتاج، وهنالك تنسيق مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز الإيراني".