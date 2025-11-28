الاستخبارات العسكرية: القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات في بغداد، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية والتي تأكد على متابعة وانتشال وإنهاء آفة المخدرات في جميع قواطع العمليات، وبعملية نوعية وبمعلومات وجهد استخباري مميز وبمتابعة ميدانية من قبل مدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد، تم إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات في العاصمة بغداد". وأضافت أنه "ضبطت بحوزتهم المواد المخدرة"، مشيرة إلى أنه "جرى تسليمهم إلى جهات الاختصاص أصولياً".



