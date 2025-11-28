قوات الحدود: عمليات امنية في ثلاث محافظات تضبط متسللون وصيادون ومخالفون لشروط الإقامة

صرّح مصدر امني، اليوم الجمعة، عن القبض على 14 شخصا في عمليات امنية بثلاث محافظات، حيث ذكر المصدر لقناة السومرية، ان "فوج مهام قيادة قوات الحدود بالتعاون مع مركز شرطة جمرك المثنى القى القبض على (7) أشخاص، بحوزتهم عدد من الأسلحة ويمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية المثنى"، مبينا انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة أصوليًا".

وأضاف ان "مفارز الفوج الاول لواء حدود الثالث تمكنت من القاء القبض على (3) متسللين اجانب من جنسيات اسيوية اثناء محاولتهم تجاوزهم الحدود والدخول لمحافظة السليمانية بطريقة غير قانونية"، موضحا انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

كما اكد ان "مركز شرطة جمرك النجف الأشرف ضبط (4) أشخاص من احدى الجنسيات العربية يعملون في بادية النجف الأشرف ويقومون بحفر الآبار بصورة مخالفة لشروط الإقامة والضوابط القانونية المعمول بها"، موضحا انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".