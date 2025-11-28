الأخبار

وزارة النقل: خطة لتوسيع عدد الرحلات الداخلية في مطار الموصل


أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن اعتماد معايير صارمة لاختيار الشركة المشغلة لمطار الموصل الدولي، فيما اشارت الى وجود خطة لتوسيع عدد الرحلات الداخلية الى ثلاث محافظات، حيث ذكر مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية، ان "مطار الموصل الدولي يشهد مرحلة تشغيل دقيقة ومدروسة للرحلات الداخلية، تعتمد بالكامل على عمل الملاكات العراقية".

كما أوضح ان "عملية التشغيل الداخلي تخضع لمتابعة لجنة متخصصة تضم ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل ودائرة المطارات والملاحة الجوية، وتشرف على جميع اجراءات التعاقد مع الشركات المشغلة، لضمان اختيار جهات تمتلك المواصفات الفنية والادارية التي تضمن نجاح تشغيل المطار".

واضاف ان "الخيارات المتسرعة قد تؤدي الى مشكلات لاحقة، لذلك يجري اعتماد معايير واضحة تتناسب مع اهمية مطار الموصل ومكانة المحافظة، التي تعد ثاني اكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي على مشروع طريق التنمية، ما يجعل المطار بوابة مهمة لجذب الاستثمارات ودعم النشاطين الاقتصادي والسياحي".

وفي مايخص الرحلات الجوية، أوضح الصافي ان "المرحلة الاولى بدأت بالرحلات الداخلية، وستشهد توسعاً تدريجياً وفق خطة معتمدة تشمل اضافة رحلات الى بغداد والنجف الاشرف والبصرة، الى جانب الرحلات الحالية مع بغداد، بهدف تعزيز الحركة الجوية وتنشيط المطار تدريجياً".

وحول الرحلات الدولية، فلفت الى ان "الوزارة تعمل على استكمال الاجراءات الفنية والقانونية، ومن المتوقع انطلاق الرحلات الخارجية حال اكتمال التراخيص واعتماد الشركة المشغلة المناسبة بما يتوافق مع شروط الحكومة العراقية"، وتابع، ان "المطار مجهز لاستقبال الرحلات الجوية وفق معايير دولية، مع وجود توجه مستقبلي لزيادة قدرته التشغيلية بما ينسجم مع متطلبات الحركة الجوية المتنامية".

