الناطق الرسمي باسم القائد العام: نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستظهر خلال 72 ساعة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الجمعة، أن نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستظهر خلال 72 ساعة، فيما أشار الى أن اللجنة التحقيقية تجري بحثاً ميدانياً في حقل كورمور، حيث ذكر النعمان للوكالة الرسمية، إن "اللجنة التحقيقية التي وجّه رئيس الوزراء بتشكيلها تبحث ميدانياً في حقل كورمور للوقوف على ملابسات الحادث"، لافتا الى أن "اللجنة باشرت اعمالها بشكل فوري".

كما أوضح أن "نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة بعد الوقوف على أسباب الحادث والجهات المتسببة به"، مشيرا الى أن "اللجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، وبإسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة؛ للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد وجه يوم أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف حقل كورمور في محافظة السليمانية.