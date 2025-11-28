وزارة البيئة تعلن انخفاض نسب التلوث في بغداد 

صرّحت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، عن انخفاض نسب التلوث في بغداد بعد الإجراءات الاخيرة وتحسن الحالة الجوية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن "الإجراءات المكثفة التي اتخذتها وزارة البيئة خلال هذين اليومين ساهمت بشكل كبير في تحسين نوعية الهواء في مدينة بغداد إضافة إلى تحسن الحالة الجوية"، لافتا الى أن "هناك خطوات مهمة يتطلب تنفيذها من قبل الجهات المسؤولة عن الانبعاثات والمتسببة لها وكذلك ديمومة السيطرة على مواقع رمي النفايات في أنحاء مدينة بغداد".

كما شدد على "ضرورة ان لا يكون الاهتمام بهذا الملف مؤقتا او متزامنا فقط مع الازمات الشديدة، لان تلوث الهواء موجود بشكل يومي ويجب أن تلتزم جميع الجهات المعنية بالتشريعات والتعليمات البيئية المتخصصة كتعليمات رقم 3 لعام 2013 والخاصة بمحددات الانبعاث الوطنية".