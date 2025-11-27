التجارة: لا صحة لانباء وقوع حريق في سايلو الشامية بمحافظة الديوانية

نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، نشوب حريق في سايلو الشامية.

وقالت الوزارة، في بيان: إن "المعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حريق داخل سايلو الشامية في محافظة الديوانية غير دقيقة"، مؤكدة :" ن الحادث وقع في منزل قريب من السايلو وليس في أي من منشآته".

وأضافت الوزارة، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات ودون أن يلحق أي تأثير أو ضرر بالسايلو أو بناكره".

وأكدت، أن "العمل في السايلو مستمر بشكل طبيعي، ولم يحدث أي طارئ أو توقف في نشاطه"