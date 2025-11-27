طالباني : ردنا على هجوم كورمور سيكون موحداً وقوياً

أدان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز كورمور،مؤكدا أن ردنا عليه سيكون موحداً وقوياً.

وقال طالباني في بيان : إن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز كورمور غير مقبول وندينه بأشد العبارات"، موضحاً ان "هدف هذا الاعتداء هو الإضرار بحياة مواطنينا في إقليم كردستان والعراق، وزعزعة استقرار بلادنا".

وأضاف ان "ردنا على هذا الهجوم سيكون موحداً وقوياً، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أرواح مواطنينا"، لافتاً الى أنه "ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، أما الخارجون عن سلطة القانون، فيجب إنهاؤهم".