رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد المواقف للوصول إلى تفاهمات تُمهّد لاستكمال المسار الدستوري

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أهمية توحيد المواقف وتنسيق الجهود للوصول إلى تفاهمات تُمهّد لاستكمال المسار الدستوري.

وذكر بيان رئاسي،أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الخميس ، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي الذي قدم له في بداية اللقاء تعازيه ومواساته بوفاة شقيقه شمال جمال رشيد".

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الوضع العام والحوارات التي تجريها القوى السياسية من أجل التوافق على أولويات المرحلة المقبلة".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية توحيد المواقف وتنسيق الجهود، للوصول إلى تفاهمات تُمهّد لاستكمال المسار الدستوري، وتدعم تشكيل حكومة قادرة على إتمام استحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات العراقيين".

من جانبه، أكد مثنى السامرائي حرص تحالف العزم على دعم الجهود المبذولة للتوافق بين الأطراف السياسية، والإسهام في إكمال حوارات تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية".