الشيخ قيس الخزعلي يدين الهجوم على كورمور ويدعو لضرورةَ فتحِ تحقيقٍ مهني وشامل

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، ضرورةَ فتحِ تحقيقٍ مهني وشامل حول استهدافِ حقل كورمور.

وقال الشيخ الخزعلي في بيان : "نُدينُ الاستهدافَ الأخيرَ الذي حصلَ لحقلِ كورمور"، مبينا ان "هذا الاعتداءَ لا يطالُ موقعاً اقتصادياً فحسب، بل يمسُّ قدرةَ الدولةِ على حمايةِ مقدّرات شعبِها".

وأكد، "ضرورةَ فتحِ تحقيقٍ مهني وشامل يكشفُ طبيعةَ الاستهدافِ والجهاتِ التي تقفُ خلفَه، ويضعُ النتائجَ أمامَ الرأيِ العام، فحمايةُ الثرواتِ الوطنيةِ لا تتحققُ إلاّ بمحاسبةِ الفاعلين دونَ مُجاملة".

وأضاف أن "تكرارَ هذه الحوادثِ يبينُ حاجةَ العراقِ إلى امتلاكِ قرارِهِ السياديّ الكامل في إدارةِ أمنِ الحقولِ والمنشآتِ بعيداً عن أي تدخلاتٍ، فالثروةُ الوطنيةُ ليستْ مجالاً للابتزازِ ولا ورقةَ صراع"