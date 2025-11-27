الشيخ همام حمودي يؤكد اهمية اعادة الانضباط للمنظومة الادارية والنهوض بمعايير الكفاءة والنزاهة

استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، محيي مرتضى القزويني، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وبحثا خطط المجلس للمرحلة المقبلة، وسبل تطوير آليات التوظيف في مؤسسات الدولة، وضمان العدالة والشفافية بعيدًا عن المحاصصة والضغوط السياسية، وتفعيل التوظيف الخاص خارج المؤسسات الحكومية لاستيعاب الكفاءات، خاصة بالقطاع الصحي.

واكد الشيخ حمودي خلال اللقاء ،بحسب بيان لمكتبه ، اهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الخدمة الاتحادي في تصحيح الواقع الوظيفي واعادة الانضباط إلى المنظومة الإدارية، والنهوض بمعايير الكفاءة والنزاهة، واعتماد التخطيط المهني القائم على الاحتياجات الفعلية للدولة، مشددًا على ضرورة دعم المجلس وتمكينه للقيام بمهامه الدستورية بكل استقلالية.