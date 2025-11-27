الإطار التنسيقي يصدر بياناً بشأن استهداف حقل كورمور

أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (27 تشرين الثاني 2025)، بياناً أدان فيه بشدة الاستهداف الغادر الذي طال حقل كورمور للغاز، مؤكداً أن الاعتداء على المنشآت الوطنية يمثل تهديداً لأمن العراق واقتصاده واستقراره، ولا يخدم سوى الجهات الساعية لإضعاف الدولة وتعطيل مسار التنمية.

وأشار الإطار في بيانه إلى "دعمه للجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على الجهات المتورطة، مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله المنشآت الاستراتيجية من أهمية للاقتصاد الوطني".

وشدد الإطار على "ضرورة التعامل مع الاعتداء بوصفه تهديداً وطنياً لا يجوز توظيفه سياسياً أو جبهوياً".

وجدد التأكيد على أن "حماية سيادة الدولة وصون منشآتها الحيوية مسؤولية مشتركة تتطلب وحدة الموقف وتماسك الصف لمواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار".