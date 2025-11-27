رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية وتلبية متطلبات إدارة الدولة بشكل فعال.

وذكر بيان رئاسي ،أن رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الخميس ، أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني الذي قدم التعازي له بوفاة شقيقه شمال جمال رشيد".

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية في البلاد واستعراض نتائج الانتخابات ومراحل تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد الرئيس ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي وإدامة التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف السياسية ودعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية وتلبية متطلبات إدارة الدولة بشكل فعال".

من جانبه أكد ريان الكلداني حرص بابليون على المشاركة الفاعلة في العملية السياسية واعتماد الحوار والتفاهم المشترك لضمان معالجة مختلف القضايا الوطنية ".