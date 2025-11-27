الأخبار

وزارة الكهرباء توجّه موظفيها لرفع دعاوى جزائية ضد جمعية الإسكان ورئيسها مصعب المدرّس


أفاد عدد من موظفي وزارة الكهرباء، اليوم الخميس (27 تشرين الثاني 2025)، بأن الوزارة وجّهتهم رسمياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم دعاوى مدنية وجزائية ضد جمعية إسكان موظفي الكهرباء ورئيسها مصعب المدرّس، بعد ما اعتبروه "إخلالاً واضحاً" بالتزامات الجمعية تجاه مشروع الأراضي السكنية وعدم إرجاع المبالغ المودعة في المصارف منذ عام 2021. وأكد الموظفون أن توجيه الوزارة جاء بعد تصاعد الاحتجاجات داخل مبنى الوزارة واعتصام العشرات للمطالبة بكشف مصير الأموال وآلية إدارتها.

وذكر أحد الموظفين أن المجموعة التي احتُجزت لساعات بعد شكوى رئيس الجمعية ستباشر خلال الأيام المقبلة تقديم دعوى جزائية أمام محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة، تتضمن طلباً للحجز الاحتياطي على أموال المدرّس المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر لحين اكتمال التحقيق في ملف الأموال وآلية الصرف، مشيراً إلى أن الموظفين يملكون وثائق ومراسلات تؤكد استمرار المماطلة في تنفيذ العقود وعدم إعادة المستحقات.

 

وبحسب معلومات  ولم يتسنَّ تأكيدها بكتب رسمية حتى الآن، فإن هناك شبهة تلاعب في حسابات الجمعية تتعلق بعلاقة مالية بين رئيس الجمعية وأحد أقاربه، إضافة إلى وجود حركة غير واضحة للأموال المودعة لدى مصرف "زين العراق"، حيث لا يمكن سحب أي مبلغ إلا بتوقيع المدرّس حصراً أو بقرار قضائي نافذ، وهو ما عطّل حقوق آلاف الموظفين طوال السنوات الثلاث الماضية.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2021، حين أطلقت الجمعية مشروعاً لتخصيص قطع أراضٍ للموظفين في مناطق المنصور والكاظمية والنهروان، مقابل مبالغ وصلت إلى عشرة ملايين دينار من كل منتسب. ورغم الوعود المتكررة ببدء عمليات الفرز وتثبيت الملكيات، لم يتحقق أي تقدم فعلي على الأرض، فيما بقيت الأموال مجمّدة داخل حسابات المصرف من دون تسوية، بالتزامن مع غياب كشوفات مالية واضحة للوزارة والجهات الرقابية.

وشهد الملف محاولات حكومية سابقة لمعالجته، إذ دعت الوزارة المدرّس إلى اجتماعات رسمية لتقديم وثائق الصرف والإيرادات، لكنه تغيب عن أكثر من اجتماع خلال عامي 2023 و2024، بحسب مصادر مطلعة، ما دفع عدداً من الموظفين إلى تقديم شكاوى فردية إلى القضاء دون نتائج ملموسة. ومع استمرار التعثر، تصاعدت المخاوف من ضياع حقوق آلاف الموظفين الذين ينتظرون مصير المبالغ المدفوعة منذ سنوات.

وتؤكد مصادر من داخل الوزارة أن الملف سيكون تحت المتابعة المباشرة خلال الفترة المقبلة، وأن الإجراءات القانونية قد تمتد لتشمل الجهات المصرفية ذات الصلة إذا ثبت وجود شبهة تلاعب أو تحويلات غير مشروعة، فيما ينتظر الموظفون صدور قرارات قضائية تحدد المسؤوليات وتعيد فتح التحقيقات المتوقفة في هذا الملف المتشابك.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
