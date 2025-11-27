رئاسة الجمهورية تدعو للتحقيق بشأن الاعتداء على حقل كورمور

دعت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، ( 27 تشرين الثاني 2025 )، الى ضرورة اجراء تحقيق شامل في حادث الهجوم على حقل غازي في محافظة السليمانية.

وأدانت رئاسة الجمهورية، في بيان،، "بشدة الاعتداء الآثم الذي طال حقل كورمور للغاز الطبيعي في مدينة السليمانية، وأسفر عن أضرار في تزويد الطاقة في إقليم كردستان ومدن أخرى في البلاد".

وبينت، إن "هذه الجريمة النكراء تعد محاولة يائسة لاستهداف الأمن والاستقرار المتحقق في البلاد، وضرب الاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى".

وأكدت رئاسة الجمهورية "ضرورة فتح تحقيق شامل وجدي حول هذا الاعتداء وكشف ملابساته" داعية "جميع القوى السياسية إلى وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلد وقطع الطريق أمام أي محاولة لإثارة العنف والفوضى".

وكان حقل كرومور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، قد تعرض الليلة الماضية، الى هجوم بطائرة مسيرة خلف اضراراً مادية وتسبب باطفاء شبه تام للطاقة الكهربائية في إقليم كردستان.

وعلى إثر الحادث وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل لجنتين تحقيقية وفنية عليا للتحقيق في قصف الحقل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

وقال الناطق باسم القائد العام، ان: "جهات إرهابية تحاول ضرب استقرار البلاد من خلال قيامها بالاعتداء الآثم على الحقل الغازي".