السوداني يُوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا حول "الهجوم على حقل كورمور النفطي"

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا حول "الهجوم على حقل كورمور النفطي".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان إنه "في الوقت الذي يمضي فيه العراق الى بر الأمان والاضطلاع بدوره الحقيقي على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحاول جهات إرهابية ضرب استقرار البلاد من خلال قيامها بالاعتداء الآثم على حقل كورمور النفطي في إقليم كردستان العراق ليل أمس الأربعاء".

وتابع، أنه "بهذا الشأن ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اجتماعاً طارئاً بحضور وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية للوقوف على تداعيات هذا العمل الجبان".

وأشار الى ان "السوداني وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، وباسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".