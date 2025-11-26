الرئيسية
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : استعدادات ألمانية مفاجئة.. لماذا تقلق الأوروبيين؟
وكالة انباء براثا
87
2025-11-26
آخر الاضافات
ردا على نفي الزراعة ,,,, النائب امير المعموري يكشف وثائق تؤكد تخصيص 60 مليار دينار لشراء الاعلاف
رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس تحالف النهج الوطني حوارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها
الجبهة التركمانية تدين حرق العلم العراقي في كركوك وتطالب باجراءات رادعة
الداخلية تعلن تفكيك 12 شبكة للاحتيال المالي وتحذر المواطنين من "الهندسة الاجتماعية"
مجهولون يحرقون العلم العراقي ولجنة تحقيق في الحادثة وملاحقة المتورطين في كركوك
وزير الداخلية يؤكد أن عملية تأمين الحدود الآن هي الأفضل في تاريخ الدولة العراقية
النزاهة تبحث الخروقات التي تتنافى مع الواجبات المنوطة بالإدارات والموظفين
تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في عملية أمنية بصلاح الدين
خلال لقائه العيداني.. الشيخ قيس الخزعلي: أهمية الشروع بخطوات جدية لتشكيل الحكومة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
1460
محافظة بغداد تعطل الدوام غداً الثلاثاء
477
سماع دوي انفجار في محافظة ميسان
426
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة
399
بابل والمثنى تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم غدا الثلاثاء
282
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
