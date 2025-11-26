ردا على نفي الزراعة ,,,, النائب امير المعموري يكشف وثائق تؤكد تخصيص 60 مليار دينار لشراء الاعلاف

قدم النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، وثائق رسمية قال إنها تثبت تخصيص وصرف مبالغ تقارب 60 مليار دينار لشراء الاعلاف، وذلك ردا على بيان وزارة الزراعة الذي نفت فيه وجود أي تخصيص مالي بهذا الشأن خلال السنوات 2023 و2024 و2025.

وقال المعموري في منشور مرفق بالكتب الرسمية، إن "الدعم تم فعلا، وتم استلام المبلغ والشراء من قبل وزارة الزراعة"، مؤكدا ان "الوثائق والاوليات المرفقة تثبت ذلك بشكل قاطع".

وتظهر الأوراق الرسمية التي نشرها النائب معاملات مالية ومخاطبات بين وزارة الزراعة ووزارة المالية تتعلق بصرف مبالغ مخصصة لشراء الاعلاف، بعضها موقع ومختوم بتاريخ عام 2023 و2024، وتتضمن أرقاما تقترب من 59 الى 60 مليار دينار.

وكانت وزارة الزراعة قد نفت ببيان في وقت سابق من اليوم، صحة ما تداولته وسائل اعلام بشأن تخصيص 60 مليار دينار لشراء الاعلاف، مؤكدة ان "قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 لم يتضمن أي تخصيص مالي لهذا الغرض"، داعية الى "الاعتماد على المصادر الرسمية".

وذكرت الوزارة ان "مجلس النواب لم يخصص أي مبالغ لشراء الاعلاف، باستثناء قرار مجلس الوزراء لعام 2023 الذي خصص 5 مليارات دينار مساعدات طارئة لمربي الجاموس في المحافظات الجنوبية".

ويعكس الخلاف بين الجانبين وجود تناقض كبير في المعلومات المتداولة بشأن ملف شراء الاعلاف ودعم الثروة الحيوانية، خصوصا مع نشر النائب وثائق مالية رسمية في مقابل نفي الوزارة وجود أي تخصيص من الأساس.

ويطالب مراقبون وزارة الزراعة بتوضيحات إضافية حول الكتب الرسمية المتداولة، فيما ينتظر الرأي العام ردا حكوميا يحسم الجدل حول مصير تلك المبالغ.