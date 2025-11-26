الأخبار

رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس تحالف النهج الوطني حوارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها


بحث رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي ، الحوارات الجارية بهدف الوصول إلى توافقات بشأن إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها.

وذكر بيان رئاسي، أن رئيس الجمهورية التقى، اليوم الأربعاء ، رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي ".

وفي مستهل اللقاء ، هنأ رئيس الجمهورية الموسوي لاختياره رئيسا لتحالف النهج الوطني، ونجاح الممارسة الديمقراطية في إجراء الانتخابات النيابية.

كما جرى خلال اللقاء ، وفق البيان ،بحث آخر التطورات على الساحة السياسية والحوارات الجارية بهدف الوصول إلى توافقات بشأن إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية أولويات المرحلة المقبلة وترسيخ حالة الاستقرار السياسي".

وتم التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين القوى الوطنية وتغليب المصلحة العامة، وأهمية استمرار الحوار البنّاء بما يدعم المسار الديمقراطي، ويُسهم في دعم خطط الاصلاح والتنمية".

