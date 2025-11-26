الجبهة التركمانية تدين حرق العلم العراقي في كركوك وتطالب باجراءات رادعة

ادانت الجبهة التركمانية العراقية حادثة حرق العلم العراقي التي وقعت اليوم في كركوك، وعدّتها عملاً يستهدف وحدة البلاد .

وقالت الجبهة في بيان :"ان الاعتداء على العلم العراقي ، اعتداء على هيبة الدولة ورمزيتها، وعلى ارادة جميع ابناء الشعب"، مؤكدة :" ان معالجة هذه الحالات يجب ان تكون حاسمة وفورية عبر مؤسسات الدولة الاتحادية والامنية المختصة".

واضافت انها ، من موقع مسؤوليتها الوطنية، تطالب باتخاذ اجراءات رادعة تمنع تكرار هذه الممارسات، وباعادة الاستقرار الأمني إلى كركوك، وتتبع الجهات التي تخطط لارباك الوضع وإثارة الفتنة بين مكونات المحافظة.