الداخلية تعلن تفكيك 12 شبكة للاحتيال المالي وتحذر المواطنين من "الهندسة الاجتماعية"

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ( 26 تشرين الثاني 2025 )، تفاصيل عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك 12 شبكة متخصصة بالاحتيال المالي الالكتروني، فيما حذرت المواطنين من أساليب ما وصفته بـ "الهندسة الاجتماعية" التي تتبعها هذه العصابات لسرقة الأرصدة المصرفية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي للوكالة الرسمية إن: "المديريات المختصة تمكنت من تفكيك 12 شبكة للاحتيال المالي كانت تنشط عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً، أن "هذه الشبكات تتكون عادة من 3 إلى 4 أفراد لكل مجموعة، وتعمل بتنسيق وشراكة في ما بينها للإيقاع بالضحايا".

وأضاف، أن "الجناة يعتمدون أسلوباً يعرف بـ (الهندسة الاجتماعية)، حيث ينتحلون صفات رسمية وهمية مثل موظفي بنوك أو وسطاء شركات مالية، مستهدفين المواطنين الراغبين بالحصول على قروض أو سلف"، مشيراً إلى، أن "المحتالين يتمتعون بمهارات تواصل عالية ودقة في المعلومات تمكنهم من التلاعب النفسي بالضحية وكسب ثقتها".

وأضاف، أن "أخطر مراحل الاحتيال تكمن في استدراج الضحية للإفصاح عن المعلومات التقنية والمستمسكات الثبوتية وبطاقات الائتمان، وصولاً إلى رمز المرور لمرة واحدة (OTP)"، مؤكداً، أنه "بمجرد حصول المحتال على هذا الرمز، تتم عملية سرقة الأموال من حساب الضحية خلال ثوانٍ معدودة بضغطة زر".

وأشار البهادلي إلى، أن "الوزارة قطعت أشواطاً متقدمة في التعامل مع الجرائم الالكترونية وملاحقة مرتكبيها؛ لضمان حماية المواطنين وأموالهم من عمليات القرصنة والاحتيال".