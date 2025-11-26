الأخبار

مجهولون يحرقون العلم العراقي ولجنة تحقيق في الحادثة وملاحقة المتورطين في كركوك


استنكر مجلس محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، ( 26 تشرين الثاني 2025 )، حادثة حرق العلم العراقي التي وقعت في إحدى مناطق المحافظة، مؤكداً أن هذا العمل يمسّ رمز الدولة ووحدة الشعب.

وقال رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ في بيان إن "محاولة الإساءة إلى العلم العراقي لن تنال من مكانته الراسخة في وجدان العراقيين، ولن تؤثر على تماسك مجتمع كركوك الذي يثبت دائماً التزامه بالثوابت الوطنية واحترامه لرمز الدولة".

وأضاف، أن "المجلس وجّه الجهات الأمنية المختصة بمتابعة التحقيق بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين وتقديمهم للقضاء وفق القوانين".

وأشار الحافظ إلى، أن "كركوك ستبقى مدينة للتعايش واحترام الدولة، مؤكداً عدم السماح لأي تصرف طائش بأن يعكّر صفو الأمن أو يسيء لهيبة العراق وهوية كركوك".

وكانت محافظة كركوك قد شهدت اليوم الأربعاء، إقدام مجهولين على إحراق لوحات إعلانية تحمل العلم العراقي في مناطق متفرقة من المحافظة.

